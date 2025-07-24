Колумбийский университет заплатит $221 млн для урегулирования требований Трампа

Колумбийский университет сообщил, что достиг соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа. Университет выплатит в общей сложности $221 млн, а «антидискриминационное расследование» в отношении него будет прекращено, и государственное финансирование восстановлено.

В начале года Дональд Трамп потребовал от ряда университетов, в том числе Колумбийского, скорректировать их политику приема студентов и преподавателей, а также придерживаться взглядов Белого дома в общественно-политических вопросах. Среди претензий со стороны господина Трампа была недостаточная, по мнению властей, реакция университета на пропалестинские акции протеста в прошлом году — из-за этого против него было начало расследование. Кроме того, Белый дом приостановил финансирование университета.

В отличие от Гарвардского университета, Колумбийский согласился пойти на уступки. Его руководство начало переговоры с администрацией президента. Университет не признал каких-либо нарушений, но согласился заплатить для урегулирования претензий и внести ряд изменений в свои правила, в частности, ограничить демонстрации на кампусе, ввести новые дисциплинарные требования, а также изменить учебную программу по Ближнему Востоку.

Яна Рождественская