Колумбийский университет договаривается с Трампом о возобновлении финансирования

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), попечительский совет Колумбийского университета провел 6 июля переговоры с администрацией Дональда Трампа. Вуз надеется договориться о хотя бы частичном возобновлении государственного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin Ochs / Reuters Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Как отмечают источники газеты, сейчас университет пытается уговорить администрацию Дональда Трампа вернуть финансирование в обмен на назначение внешнего наблюдателя, у которого будет меньше полномочий, чем у федерального судьи.

Ранее администрация Дональда Трампа, угрожая отменой финансирования, потребовала от ряда университетов скорректировать их политику приема студентов и преподавателей, а также придерживаться взглядов Белого дома в общественно-политических вопросах. В ответ руководство Колумбийского университета пошло на ряд уступок, однако заявило, что не позволит правительству решать, кого им нанимать на работу или чему обучать студентов.

В начале июня администрация президента направила вузу проект соглашения о введении федерального надзора. Если университет согласится на предложение правительства, контролировать соблюдение им требований будет суд. В случае если университет откажется, отмечала WSJ, ему грозят длительные судебные разбирательства, в результате которых он, скорее всего, потеряет федеральное финансирование.

Кирилл Сарханянц