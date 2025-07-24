Дефляция подает нейтральный сигнал

Годовая инфляция замедлилась, а за прошедшую неделю впервые с сентября 2024 года была зафиксирована дефляция. Инфляция в годовом выражении упала ниже 9,2%, следует из обзора Минэкономиразвития. С 15 по 22 июля аналитики зафиксировали падение цен на 0,05%. В сегменте продовольственных товаров цены снизились почти на 0,3%. Подешевела в основном плодоовощная продукция. В то же время непродовольственные товары стали дороже на 0,08%. Бензин подорожал на 0,3%. Дизель не меняется в цене уже три недели. Цены на наблюдаемые услуги за неделю также выросли почти на 0,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

И такая динамика типична для летнего сезона, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Дефляция для летних месяцев не такой уж сюрприз. Обычно причина — сезонное удешевление овощей и фруктов. Но сегодняшние цифры идут ниже сезонной нормы, то есть это действительно хорошая динамика, и, как мы и ожидали, инфляция спускается уже к 9,2% в годовом выражении. Появился приятный фон для подготовки к решению по ставке.

Мы уверенно движемся к еще одному снижению. Рынок дискутирует по поводу размера шага от 100 базисных пунктов уже до 300 у оптимистов, но консенсус сходится на том, что мы увидим снижение ставки на 200 базисных пунктов. Это вернет ее на уровень 18%, где она оказалась ровно год назад. А в остальном будем наблюдать за сигналом, который даст Банк России.

Текущая инфляция — это жирный плюс, торможение в экономике все более заметное, что тоже поддерживает долгосрочный тренд на снижение.

Но есть и все те же поводы для опасения устойчивости инфляционных ожиданий или роста зарплат. Поэтому это все еще дорога с компромиссами».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня говорила, что динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза регулятора в 7-8% на 2025 год. При этом она допустила снижение прогноза в июле. Очередное заседание Совета директоров Центробанка запланировано на пятницу, 25 июля. И там придется решать проблему годовой динамики цен, которая пока не совпадает с ожиданиями граждан, отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: «Цифры выходят в лучшие ожидания. Мы уже последние месяц-полтора находимся на пике по курсу, и при ослаблении денежно-кредитной политики естественным образом рубль должен слабеть. Это скажется в пользу ускорения инфляции.

Поэтому я бы не считал, что нынешний тренд устойчивый. Он действительно базируется во многом на том факте, что реальная ключевая ставка очень высокая. Если говорить о заседании Центрального банка 25 июля, думаю, что, как это обычно и бывает, недельным датам будет уделено не самое большое внимание. Основной повод для беспокойства остается — это очень высокие инфляционные ожидания для населения, которые вообще не двигаются, несмотря на то, что по цифрам Росстата мы наблюдаем замедление инфляции. И вот эта загадка, этот момент, безусловно, станет поводом для дискуссии.

Поэтому ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов и с нейтральным сигналом».

Инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев почти не меняются. Согласно опросу «ИнфоМ», в мае россияне ожидали, что через год цены вырастут на 13,5%, а в июне и июле — что на 13%. В свою очередь мониторинг предприятий показал, что ценовые ожидания бизнеса, которые снижались последние полгода, в июле выросли.

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Леонид Пастернак