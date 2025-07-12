Инфляция замедлила темп

В июне инфляция замедлилась до 0,2% . По оценкам Росстата, в годовом выражении темпы роста цен снизились с без малого 10% до 9,4%. За полугодие инфляция также ниже 4%. В июне продолжили дорожать услуги и продукты питания, непродовольственные товары незначительно подешевели. Однако данные за первую неделю июля уже показали ускорение инфляции после значительной индексации тарифов ЖКХ. Цены на коммунальные услуги в среднем по России выросли на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Но на общий тренд по снижению инфляции это повлиять не должно, говорит главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Месяц к месяцу сезонно сглаженный темп роста опустился до 0,35% против 0,45% в мае и 0,4% в апреле, то есть это уже хорошо и значит, что все-таки дезинфляционные тенденции подтверждаются. Что касается разбивки по компонентам, практически никаких подвижек. Тенденция последних месяцев разбивки инфляции по компонентам это то, что у нас двузначная инфляция в продуктах и услугах, но практически целевой уровень в непродовольственных товарах из-за слабой экономической активности, недоступности кредитования и крепкий курс рубля. И все это очень сильно давит на автомобили, бытовую технику, смартфоны и другие вещи.

При этом в продовольственных товарах и в услугах больше доля зарплат в издержках — то самое состояние, которое ЦБ называет жестким рынком труда. Плюс ко всему, в продовольственных товарах из-за плохого урожая прошлого года раньше, чем обычно перешли на импортную продукцию. Эти моменты сохраняются. Есть определенные микроскопические подвижки в сторону дезинфляции, но все равно, конечно, какого-то быстрого спада в этом плане не наблюдается. Что касается возможного подскока из-за тарифов ЖКХ, он отчасти технический. Таким образом эти тарифы не сломают дезинфляционный тренд. Это будет просто временный шаг назад на одну неделю».

Согласно прогнозу Центробанка на 2025 год, цены должны вырасти на 7-8%. Чем слабее будет макростатистика, тем дольше рубль останется крепким, считает директор по анализу финансовых рынков «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Индексация тарифов ЖКХ — это, в принципе, событие, которое не является следствием того, что в экономике все плохо или, наоборот, все хорошо. Принимать ее непосредственно в расчет, наверное, не стоит, за исключением ситуации, если она изменяет действительно инфляционные ожидания. То, что общий уровень инфляции снижается, это очень приятно, потому что означает, что, во-первых, в ближайшее время ЦБ будет дополнительно снижать ставки — должно, снизить, естественно, давление на экономику.

Судя по выходящим данным, с одной стороны, вроде бы ситуация нормально управляемая, то есть вполне ожидаемая, с другой стороны, конечно, это не может не внушать определенную нервозность, вдруг охлаждение зайдет слишком далеко. ЦБ, скорее всего, будет снижать ставку. Возможно даже, снижение будет больше, чем 100 б.п.

Фактор рубля опять же остается серьезным и решающим в части именно снижения инфляции. В начале 2025 года наконец-то мы увидели укрепление рубля. И это очень важно, потому что если вдруг рубль начнет резко слабеть, вот это как раз может привести к тому, что усилие ЦБ по снижению инфляции через повышение ставки может оказаться напрасным.

Пока ЦБ, наверное, все-таки успевает снизить ставки до ситуации в экономике полноценной рецессии. Мы увидим, соответственно, некое оживление деловой активности, улучшение опять же доверия к рублю, может быть даже некоторое ослабление из-за роста импорта (это нормальная ситуация), но по крайней мере более или менее стабильная ситуация — идеальный сценарий, который, все бы хотели увидеть».

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля. В конце июня зампред ЦБ Алексей Заботкин допускал, что регулятор может снизить ее более чем на 1 процентный пункт, если позволит инфляция.

При этом на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозы давать отказалась и заявила, что уменьшение процента на грядущем заседании не гарантировано.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова