И все было бы прекрасно, если бы вместо традиционного русского орнамента, к которым, безусловно, относится и гжель, дизайнеры, возможно, по ошибке не использовали вполне конкретный авторский рисунок. Роспись «Колокольчики» была создана художницей Гжельского фарфорового завода Натальей Кустаревой в 2022-2023 годах. И в отличие от традиционных мотивов, у нее есть не только установленный автор и дата создания, но и правообладатель, российское предприятие. Причем, как утверждают представители завода, итальянцы скопировали даже световой блик с фотографии оригинальной тарелки.