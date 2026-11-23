«Своеобразное международное признание»
Анна Минакова — о том, как итальянский бренд скопировал роспись авторской гжели
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Итальянский бренд Seletti, которого многие знают по посуде, будто склеенной из двух и более разных по стилю частей, представил новую коллекцию New Hybrid, или Russian Hybrid. Разработали ее совместно с дизайнерской студией CTRLZAK, специализирующейся на исследовании культурных традиций и их переосмыслении в современном дизайне. Согласно официальному описанию, коллекция объединяет традиционные русские орнаменты с мотивами изникской керамики Малой Азии.
И все было бы прекрасно, если бы вместо традиционного русского орнамента, к которым, безусловно, относится и гжель, дизайнеры, возможно, по ошибке не использовали вполне конкретный авторский рисунок. Роспись «Колокольчики» была создана художницей Гжельского фарфорового завода Натальей Кустаревой в 2022-2023 годах. И в отличие от традиционных мотивов, у нее есть не только установленный автор и дата создания, но и правообладатель, российское предприятие. Причем, как утверждают представители завода, итальянцы скопировали даже световой блик с фотографии оригинальной тарелки.
Сама художница восприняла ситуацию с иронией, как своеобразное международное признание. А вот завод настроен серьезнее: в комментариях СМИ его представители сообщили, что разрабатывают план защиты авторских прав, в том числе на международном уровне.
На мой взгляд, самым разумным первым шагом было бы письмо в Seletti. Весьма вероятно, что бренд просто не знал о происхождении рисунка. И тогда вместо конфликта можно получить признание авторства, публичные извинения и, возможно, договоренность о дальнейшем использовании орнамента. А заодно появится прекрасная возможность познакомить международную аудиторию с Гжельским фарфоровым заводом и художницей Натальей Кустаревой.