Ключевую ставку сверили с инфляцией

Скачок инфляции в начале июля не повлияет на решение Центробанка по снижению ключевой ставки. По крайней мере, так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. По данным Росстата, рост цен в июне составил всего 0,2% — это примерно вдвое ниже показателей в мае. Но в начале июля инфляция выросла в 10 раз неделя к неделе, по итогу она достигла почти 0,8%.

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Впрочем, откат еще возможен и вероятность того, что Центробанк снизит ключевую ставку на процентный пункт, еще велика, предполагает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Если недельная инфляция вернется в комфортный для Банка России интервал ниже 0,1% в неделю, тогда не будем ожидать сюрпризов. В таком случае мы уверенно идем еще к одному снижению ключевой ставки, хотя шаг может быть не такой большой, как этого начал ожидать рынок на фоне мягкой коммуникации ЦБ.

Все-таки регулятор консервативен, а турбулентность, связанная и с текущей инфляцией и с ситуацией на внешних рынках, все-таки способствует консерватизму. Поэтому самым вероятным сценарием сейчас остается снижение на 100 базисных пунктов. Что может помешать его реализации? Во-первых, рубль переоценен, и, соответственно, его движение в сторону ослабления может начаться буквально в любой момент. Если мы увидим какую-то волатильность и ослабление национальной валюты до решения 25 июля, то это вполне может привести к паузе. Однако пока рубль остается крепким, несмотря на все санкционные угрозы.

Что будет с инфляцией и ключевой ставкой к концу 2025 года? Базой остается ожидание торможения роста цен и снижения ключевой ставки до конца года и с продолжением в 2026-м.

Основой для этого является видимое торможение экономики и достаточно прохладная динамика кредитования. Условия сильно отличаются от прошлогодних. Ждем, что и текущая инфляция будет оставаться сдержанной, и, соответственно, годовая начнет постепенно двигаться в сторону снижения до 6,5-7% на конец этого года. Что касается ставки, то здесь к концу года мы ждем снижение сразу до 15% с запасом дальнейшего движения на 2026 год».

Согласно прогнозу Центробанка, к концу 2025 года инфляция будет на уровне 7-8%. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает такой подсчет слишком оптимистичным: «Оживление в потребкредитовании весьма впечатляющее, причем самое резкое — в выдачах кредитов наличными. Даже POS-терминалы несколько взбодрились — сегмент, который долгие годы проигрывает картам, и даже там в июне случился небольшой плюс. Но основной — кредиты наличными. По объему этот сегмент практически не уступил ипотеке, и я полагаю, что часть этих денег течет в розницу. В розничной торговле мы можем увидеть и некоторое ускорение роста цен в непродовольственном сегменте.

Причина существенного замедления июньской инфляции — это смещенная сезонность из-за более раннего начала сельхозсезона. Если мы посмотрим на июнь, то увидим, что основной драйвер замедления инфляции — это плодоовощная продукция. Июньские данные почти независимо от того, как будет развиваться ситуация в июле, позволят Центральному банку провести еще одно снижение ставки. Тут явно присутствует существенное политическое давление.

Регулятор выдал сигнал на снижение, вопрос пока в его размере.

Что касается темпов инфляции к концу года, велика вероятность, что вслед за тарифами ЖКХ последует еще ускорение и в сегменте услуг и непродовольственных товаров. А дальше, полагаю, что рубль внесет свой не очень позитивный вклад, он будет дешеветь, и как результат может быть то, что второе полугодие мы можем провести под знаком ускоряющейся инфляции».

Скорее всего, Центробанк все-таки снизит ключевую ставку на процентный пункт, говорит ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Но, по ее словам, это вовсе не означает, что регулятор будет смягчать денежно-кредитную политику в дальнейшем: «Есть составляющая, связанная с опасениями со стабильностью бизнеса, с рисками системы. Мы наблюдаем, что из квартала в квартал постепенно ухудшаются финансовые результаты компаний, показатели долговой нагрузки, показатели покрытия операционной прибылью процентных расходов.

Многие компании начинают брать заемные средства для того, чтобы покрывать предыдущий долг. Это тревожный сигнал, который Банку России тоже нужно отслеживать и понимать. По-прежнему вымываются какие-то льготные кредиты и прочие госпрограммы, то есть реальная ставка в экономике ниже ключевой. И от текущего решения ее снизить уровень этой жесткости не спадет и не приведет к тому, что внезапно восстановится потребительская активность, которая спровоцирует рост цен».

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля. В конце июня зампред ЦБ Алексей Заботкин допускал, что регулятор может снизить ее более чем на один процентный пункт, если позволит инфляция. При этом на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозы давать отказалась и заявила, что нет гарантий уменьшения этого макроэкономического показателя.

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Никита Путятин