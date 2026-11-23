Дорога ложка к диабету
Эндокринные заболевания — группа расстройств, связанных с нарушением работы желез внутренней секреции. Самое распространенное заболевание данного типа — сахарный диабет 1-го и 2-го типов. В России официально зарегистрировано 5,8–6,1 млн человек, больных диабетом, а в мае 2026 года президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов оценил реальную численность таких пациентов в 11,5 млн человек. За 30 лет распространенность диабета 1-го типа выросла в 3,3 раза (с 62 до 205 больных на 100 тыс. населения), для диабета 2-го типа — в 8,6 раза (с 416 до 3569 на 100 тыс.).
К группе с низким, по оценкам исследователей, уровнем отнесли Центральный и Южный округа — их население потребляет все основные продукты (включены в перечень Минздрава №614).
В Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном округах заболеваемость находится на среднем уровне. Там в рационе жителей много молока, а остальных основных продуктов — среднее количество.
Высокий уровень отмечен в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском округах, где потребление молока высокое, мяса — среднее, а остальных продуктов — низкое.