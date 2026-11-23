Комментируя “Ъ” это исследование, замглавного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, диетолог Елена Игнатикова подчеркнула: рост заболеваний эндокринной системы — это многофакторный процесс. «Питание, безусловно, вносит вклад в развитие таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет 2-го типа, метаболический синдром и дислипидемия (нарушение жирового обмена в организме.— “Ъ”),— сказала она.— Но это не объясняет весь спектр эндокринных болезней, включая, например, аутоиммунную патологию щитовидной железы». Ощутимый вклад, отмечает госпожа Игнатикова, вносит рост выявляемости, в том числе благодаря развитию и повышению эффективности профосмотров и диспансеризации. «Корректно говорить о рационе как о значимом модифицируемом факторе риска, но не о единственной причине заболевания»,— отмечает госпожа Игнатикова.