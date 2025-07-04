Сближение Китая и Евросоюза дало осечку

Сближение Китая с Евросоюзом, которое, как рассчитывали в Пекине еще в начале года, должно было случиться на фоне торговых трений обеих сторон с США, так и не материализовалось. По данным агентства Bloomberg, китайские власти даже решили сократить до одного дня саммит КНР—ЕС, намеченный на конец июля как двухдневное мероприятие. О росте напряженности вместо желанной деэскалации в отношениях Пекина и Брюсселя свидетельствуют и некоторые итоги визита в Европу главы китайского МИДа Ван И. А точнее, их отсутствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД КНР Ван И

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Глава МИД КНР Ван И

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Вскоре после прихода в Белый дом Дональда Трампа между Китаем и Евросоюзом, одномоментно оказавшимися под прицелом торговых ограничений США, стало намечаться робкое заигрывание в попытках наладить двусторонние отношения. Побывавший на февральской Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД КНР Ван И (также занимающий пост главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК) сделал все, чтобы представить Китай в качестве надежного партнера Европы в эпоху глобальной турбулентности. Движение оказалось встречным: в ЕС также постарались сгладить некоторые острые углы, неоднократно давая понять, что никакого разрыва связей со второй экономикой мира Брюссель не допустит, как бы Европу к этому ни подталкивал Дональд Трамп.

На той же доброжелательно-примирительной ноте был анонсирован и визит Ван И в Европу с 30 июня по 6 июля, в рамках которого дипломат уже посетил штаб-квартиру ЕС в Брюсселе и Германию, перебравшись 4 июля в Париж.

Пекин и европейский блок должны «поддерживать мир и стабильность в мире, защищать многосторонность, свободную торговлю, международные правила, честность и справедливость и твердо действовать в качестве якоря стабильности и конструктивных сил в нестабильном мире», обозначил посыл Китая 27 июня на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, анонсируя почти недельное турне министра.

Но, как оказалось в процессе, сблизить позиции сторонам не удалось. 4 июля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что запланированный на 24–25 июля саммит ЕС—Китай, в рамках подготовки к которому Ван И в том числе и приехал в Европу, было решено ограничить одним днем. Изначально планировалось, что 24 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта проведут встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а на следующий день отправятся в город Хэфэй. Теперь же, по данным источников, второй день в Хэфэе был из программы саммита вычеркнут.

Этому решению, пока не подтвержденному официально, предшествовали не самые простые переговоры Ван И с главой европейской дипломатии Кайей Каллас в ходе четырехчасового раунда китайско-европейского стратегического диалога высокого уровня за ужином в Брюсселе 2 июля.

Согласно пресс-релизу ЕС, госпожа Каллас потребовала от своего китайского визави прекратить «любую материальную поддержку российского ВПК» и выразила обеспокоенность сотрудничеством китайских компаний с РФ.

Кроме того, Кайя Каллас «призвала Китай положить конец своей недобросовестной практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые создают значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», отметили в пресс-службе ЕС.

Что касается украинской тематики, то в официальном пресс-релизе китайского МИДа было по традиции отмечено, что позиция Пекина «откровенна и последовательна». Ван И сказал своим собеседникам в Брюсселе (среди которых были также Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен), а днем позже — и главе МИД Германии Йоханну Вадефулю, что Китай «настаивает на содействии мирным переговорам, воздерживается от поставок летального вооружения сторонам конфликта и строго контролирует предметы двойного назначения, включая экспорт беспилотников».

О том же, что было сказано неофициально, поведала 4 июля со ссылкой на источники гонконгская газета South China Morning Post.

По их данным, Ван И откровенно признался, что Китай не может допустить поражения России в украинском конфликте и что его затягивание даже выгодно Пекину.

Это, по словам министра Ван И, не позволяет США полностью переключить свое внимание на Азию, что дает Китаю стратегическое окно. При этом, доказывая, что Пекин ни в чем не помогает Москве в украинском конфликте, министр якобы заявил: «Если бы такая помощь оказывалась, конфликт прекратился бы раньше».

Мало обнадеживающего для европейцев было сказано и по теме редкоземельных металлов. Напомним, в апреле Китай ввел меры экспортного контроля в отношении семи редкоземельных элементов, что поставило под удар многие европейские (да и мировые) автоконцерны и компании по производству микроэлектроники. Особенно сильно это грозит затронуть Германию, которая в 2024 году получила из Китая свыше 65% от общего объема поставок редкоземельных элементов. И конечно, на встрече в Берлине 3 июля глава немецкого МИДа не преминул напомнить китайскому коллеге о своей озабоченности.

Однако, как следует из отдельного сообщения МИД КНР, Ван И, по сути, отмахнулся от этой проблемы, заявив, что «некоторые люди имеют скрытые мотивы в намеренном раздувании этого вопроса между Китаем и ЕС», а на самом деле «экспорт редкоземельных металлов никогда не был и не должен быть проблемой между Китаем и Европой».

На малую результативность оказалась заранее обречена и встреча Ван И с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Париже в эту пятницу.

После введения ЕС повышенных тарифов на китайские электромобили, экспортируемые в Европу, Пекин сообщил о начале антидемпингового расследования в отношении европейских бренди и коньяка, что прежде всего задело интересы французов. И нынешняя встреча министров была последней надеждой Парижа как-то отвести удар от национальных компаний. Но ровно 4 июля, в день приезда Ван И в Париж, Министерство коммерции КНР объявило о вступлении с 5 июля в силу антидемпинговых пошлин в размере от 27,3% до 34,9% на импорт европейского коньяка и бренди сроком на пять лет. Впрочем, отчасти эту горькую пилюлю подсластили исключениями при соблюдении ряда правил для коньячных брендов Martell (принадлежит Pernod Ricard) и Remy Martin (Remy Cointreau).

Наталия Портякова