В Гатчинском округе льготникам выдадут более 30 земельных участков
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) выявил массив площадью 7,5 га в деревне Введенское, пригодный для жилого строительства. Теперь поставленная на госучет земля будет использоваться для выделения участков льготным категориям граждан, сообщает правительство региона.
Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти
Судя по сообщению в Telegram-канале администрации Ленобласти, работники КУГИ буквально случайно узнали о земельном массиве в Гатчинском округе: «Сотрудники возвращались с осмотра других участков и из окна автомобиля увидели ровное поле, проверили через публичную кадастровую карту, что право собственности на массив не разграничено, убедились, что имеется подъезд с автомобильной дороги, линия электропередач рядом, а также что территория по Правилам землепользования и застройки относится к зоне, позволяющей возводить жилые дома...»,— говорится в посте регионального правительства.
Затем администрация Гатчинского округа выполнила топографическую съемку, сформировала земельные участки и поставила их на государственный кадастровый учет.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко часто напоминает, каким большим регионом он руководит, отмечая, что по площади субъект сопоставим с территорией некоторых европейских государств. Например, Австрии.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что областные депутаты предложили отдавать землю под аварийными домами в крупных городах льготникам под ИЖС.
Подробнее об этом читайте в материале «Индивидуальное жилье прорастет на руинах».