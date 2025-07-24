В Гатчинском округе льготникам выдадут более 30 земельных участков

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) выявил массив площадью 7,5 га в деревне Введенское, пригодный для жилого строительства. Теперь поставленная на госучет земля будет использоваться для выделения участков льготным категориям граждан, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Судя по сообщению в Telegram-канале администрации Ленобласти, работники КУГИ буквально случайно узнали о земельном массиве в Гатчинском округе: «Сотрудники возвращались с осмотра других участков и из окна автомобиля увидели ровное поле, проверили через публичную кадастровую карту, что право собственности на массив не разграничено, убедились, что имеется подъезд с автомобильной дороги, линия электропередач рядом, а также что территория по Правилам землепользования и застройки относится к зоне, позволяющей возводить жилые дома...»,— говорится в посте регионального правительства.

Затем администрация Гатчинского округа выполнила топографическую съемку, сформировала земельные участки и поставила их на государственный кадастровый учет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко часто напоминает, каким большим регионом он руководит, отмечая, что по площади субъект сопоставим с территорией некоторых европейских государств. Например, Австрии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что областные депутаты предложили отдавать землю под аварийными домами в крупных городах льготникам под ИЖС.

Подробнее об этом читайте в материале «Индивидуальное жилье прорастет на руинах».

Александра Тен