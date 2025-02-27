Индивидуальное жилье прорастет на руинах

На вчерашнем заседании ЗакСа Ленобласти депутаты уделили большое внимание предложениям по изменению федерального законодательства. Областные парламентарии направят в Госдуму поправки в федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», снимающие ограничения по использованию земельных участков под аварийными многоквартирными домами (МКД). Эти участки депутаты предлагают отдавать льготникам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Кроме этого, депутаты утвердили обращение к председателю федерального правительства по вопросу перевозки пассажиров на пригородных маршрутах, а также к губернатору Ленобласти — о поддержке застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снос ветхого жилья в Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Снос ветхого жилья в Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пункт 13 части 1 статьи 14 185-Ф3 предусматривает использование земельных участков под аварийными многоквартирными домами, переселение граждан из которых осуществляется с привлечением финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на цели ИЖС, в населенных пунктах с численностью населения до 30 тыс. человек. В Ленобласти предлагают разрешить выделять участки льготникам под расселенными аварийными домами в крупных городах. В обращении к председателю Государственной думы Вячеславу Володину депутаты от «Единой России» и партии «Справедливая Россия — За правду» обращают внимание, что на территории Ленобласти многие многоквартирные дома, относящиеся к аварийному жилищному фонду и подлежащие расселению, расположены в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, которые находятся в границах населенных пунктов с численностью населения более 30 тыс. человек. По словам парламентариев, инициатором обращения выступил Всеволожский район, хотя проблема выделения участков под ИЖС актуальна не только для густонаселенного Всеволожска. «Считаем, что нужно дать возможность регионам после расселения аварийных домов отдавать эту землю льготным категориям: многодетным, участникам СВО, ветеранам боевых действий, в том числе в городах свыше 30 тыс. человек»,— говорится в обращении. Оно было поддержано депутатами без прений и единогласно.

Бурное обсуждение вызвал проект обращения ЗакСа Ленобласти к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу перевозки пассажиров на пригородных маршрутах.

Инициаторы обращения — единороссы Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников — предлагают рассмотреть возможность внесения в федеральные нормативные акты изменений, которые распространят на пригородные маршруты, проходящие по дорогам I категории (участкам федеральных трасс), требования к междугородним маршрутам. Как объяснил депутат Коломыцев, на пригородных маршрутах допускается перевозка пассажиров автобусами с сидячими и стоячими местами, в то время как междугородние маршруты с расстоянием между населенными пунктами более 50 км должны обслуживаться транспортом с сидячими местами. Областные парламентарии призывают федеральные власти пересмотреть правила перевозок так, чтобы нормы междугородних маршрутов применялись к автобусному сообщению не по расстоянию между населенными пунктами, а по категории дорог.

Основанием для обращения стали жалобы ленинградцев на 565-й маршрут от станции метро «Дыбенко» до Кировска. Раньше на этом маршруте работали автобусы с сидячими местами на 45 мест. Как объяснил на заседании парламента председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, такой транспорт был не способен обслуживать огромный пассажиропоток на маршруте, поэтому он был заменен на 108-местные автобусы, более современные и комфортабельные, которые, помимо большей вместимости, оснащены широкими дверями и площадками для инвалидов-колясочников. Сидячих мест в новых автобусах — только 28. «Но если оборудовать маршрут туристическими (сидячими) автобусами, то нужно кратно увеличивать количество транспорта у перевозчиков. А это миллиарды рублей»,— предупредил депутатов глава комтранса.

Расстояние между конечными точками Санкт-Петербурга и Кировска на этом маршруте составляет менее 50 км. В соответствии с федеральным законодательством на таких расстояниях проезд пассажиров стоя разрешен, несмотря на то, что скорость по трассе допустима до 90 км/ч. А если более 70% пассажиров едет стоя, то поездку трудно назвать безопасной, настаивали депутаты.

К тому же, как отметил господин Коломыцев, на данном маршруте всего две остановки, а расстояние между ними — более 10 км. Летом, в сезон дорожных ремонтов, гражданам, включая стариков и детей, приходится по два с лишним часа стоять на ногах. «В своем обращении мы не говорим, что надо отрегулировать правила на всех трассах, мы предлагаем это только на трассах I категории и на автодорогах вне населенных пунктов со скоростным режимом 90 км/ч и более»,— подчеркнул он.

Лидер региональной фракции КПРФ Иван Апостолевский дважды предлагал прекратить дискуссию и поддержать обращение, основанное на жалобах граждан. После длительных прений депутаты проголосовали за проект обращения.

Еще одно предложение депутатов областной парламент направит уже руководству региона. В этом документе парламентарии указывают на тяжелую ситуацию в строительной отрасли из-за высоких кредитных ставок, падения спроса на жилье, роста себестоимости строительства и дефицита кадров. По мнению инициаторов — депутатов Саяда Алиева и Александра Рязанова («Единая Россия») — помочь строительной отрасли может возмещение затрат на возведение социальных объектов в рамках закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В частности, муниципальные образования 47-го региона, которым были предоставлены субсидии на приобретение социальных объектов, могут заключать договоры долевого участия на строительство таких объектов. Поступающие на счет эскроу строительной организации денежные средства на выкуп социального объекта позволят начать его сооружение, не дожидаясь раскрытия эскроу на определенной стадии строительства жилья, а следовательно, поддержат застройщиков и ускорят ввод в эксплуатацию социальной инфраструктуры. Учитывая, что денежные средства для выкупа соцобъектов уже заложены в бюджеты, дополнительных расходов средств областного бюджета в данном случае не потребуется, считают авторы обращения. Парламентарии сочли разумными доводы коллег и поддержали инициативу.

Александра Тен