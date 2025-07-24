С 1 августа увеличатся страховые пенсии россиян

Соцфонд с 1 августа проиндексирует страховые пенсии работающим пенсионерам. Прибавку получат те граждане, кто продолжал официально работать в 2024 году. Об этом говорится в заявлении пресс-службы фонда, которое приводит ТАСС.

Прибавка будет рассчитана исходя из стоимости пенсионного коэффициента, так как сумма взносов зависит от зарплаты. Можно получить не более трех коэффициентов. «Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически»,— отметил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

Индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров в России возобновили с 1 января, она коснулась 7,5 млн россиян. В феврале выплаты доиндексировали до уровня инфляции. Для получения страховой пенсии в этом году нужно соблюсти три условия: достичь установленного возраста для выхода на пенсию, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

С 2026 года в России перейдут на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. С февраля следующего года их будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год, с апреля — по уровню роста доходов Соцфонда.

Об индексации выплат — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».