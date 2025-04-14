С 2026 года страховые пенсии будут индексировать дважды в год

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о переходе с 2026 года на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. С февраля их будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда. Господин Мишустин рассказал об этом на совещании со своими заместителями, на котором власти утвердили Стратегию помощи гражданам старшего поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров в России возобновили с 1 января 2025 года, она коснулась 7,5 млн россиян. В феврале выплаты доиндексировали до уровня инфляции. Также этом году с апреля на 14,5% проиндексировали социальные пенсии.

По данным Соцфонда, в России на начало 2025 года было зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров, они составляют 28,18% населения. Для получения страховой пенсии в этом году нужно соблюсти три условия: достичь установленного возраста для выхода на пенсию, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Об индексации выплат — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».