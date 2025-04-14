С 2026 года страховые пенсии будут индексировать дважды в год
Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о переходе с 2026 года на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. С февраля их будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда. Господин Мишустин рассказал об этом на совещании со своими заместителями, на котором власти утвердили Стратегию помощи гражданам старшего поколения.
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров в России возобновили с 1 января 2025 года, она коснулась 7,5 млн россиян. В феврале выплаты доиндексировали до уровня инфляции. Также этом году с апреля на 14,5% проиндексировали социальные пенсии.
По данным Соцфонда, в России на начало 2025 года было зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров, они составляют 28,18% населения. Для получения страховой пенсии в этом году нужно соблюсти три условия: достичь установленного возраста для выхода на пенсию, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Об индексации выплат — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».