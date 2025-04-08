Соцфонд перечислил условия для назначения пенсии

Для получения страховой пенсии в 2025 году нужно соблюсти три условия: достичь установленного возраста для выхода на пенсию, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в этом году составляет 145,69 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8907,7 руб., напоминает агентство. По подсчетам Соцфонда, более 28% населения России являются пенсионерами.

В начале года пенсии повысили на 7,3%, в среднем они достигали около 24 тыс. руб. Из-за инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%.

Об индексации выплат — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».