Ни одной новой гостиницы не открыли в Петербурге с начала 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года на рынке Петербурга не открылось ни одного классического отеля, сообщает пресс-служба NF GROUP. Объем качественного предложения гостиничных объектов сохранился на уровне конца 2024 года и составил 119 объектов на 15,1 тыс. номеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

До конца года в городе ожидают открытие только одной гостиницы — «Лахта Тауэрс» категории 4* на 302 номера. Объект расположен рядом с МФК «Лахта Центр» и будет находиться под управлением ZONT Hotel Group, для оператора это первый объект в городе.

Для сравнения, в первом полугодии в Петербурге открыли пять новых апарт-отелей, до конца года в мегаполисе откроют еще 10 подобных объектов. Динамика свидетельствует о продолжающейся трансформации гостиничного рынка. Объем предложения апарт-отелей в городе по итогам шести месяцев 2025 года составил 62 объекта совокупным номерным фондом 9.1 тыс. единиц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правительство Ленобласти в период с 2025 по 2027 год направит более 261 млн рублей для создания модульных гостиниц вдоль автомобильных туристических маршрутов, проходящим по участкам федеральных дорог, в том числе скоростной трассы М-11 «Нева».

Андрей Маркелов