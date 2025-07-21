Власти Ленобласти выделят 261 млн рублей на создание модульных гостиниц вдоль трасс

Правительство Ленобласти в период с 2025 по 2027 год направит более 261 млн рублей для создания модульных гостиниц вдоль автомобильных туристических маршрутов, проходящим по участкам федеральных дорог, в том числе скоростной трассы М-11 «Нева», сообщает «Деловой Петербург». В свою очередь государство выделит из федерального бюджета на эти цели 15 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Автодора» Фото: пресс-служба «Автодора»

По данным «Автодора», сейчас на трассе М-11 работает всего одна гостиница на 45 номеров, она расположена недалеко от города Окуловка Новгородской области. По мнению транспортного аналитика Владислава Булгакова, размещать модульные гостиницы вдоль «Невы» нецелесообразно, так как водители скорее предпочтут остановиться где-то в городе.

Заведующая кафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса Президентской академии в Санкт–Петербурге, генеральный директор Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марина Морозова в свою очередь считает, что модульные гостиницы будут способствовать доступности туристских центров и росту внутреннего туризма, если путешествовать в Новгородскую или Тверскую области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ООО «Класс» построит на месте одного из зданий «Подъемтрансмаша» напротив Балтийского вокзала гостиницу с номерным фондом около тысячи номеров.

Андрей Маркелов