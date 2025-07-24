Орлов: парковка на площади 1905 года не придавала Екатеринбургу столичный статус

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подверг критике размещение парковки напротив городской администрации и поддержал идею проведения развлекательных мероприятий на ее месте. «Многие годы на площади 1905 года располагалась парковка. Это, безусловно, не украшало наш город, не придавало ему столичного статуса»,— сказал он у себя в Telegram.

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По его словам, жители города поддержали идею мэрии создать на месте парковки многофункциональное пространство для отдыха и активностей «Лето на площади» с деревьями и клумбами. На площади теперь будут проводить музыкальные, спортивные фестивали, выставки и ярмарки. «Накануне вечером пообщался с первыми гостями преобразившейся локации. Отзывы самые позитивные! В таком виде площадка сохранится до конца сентября. Далее приступим к монтажу ледового катка. Он откроется для всех желающих в декабре и проработает минимум до середины февраля»,— рассказал Алексей Орлов.

Напомним, в июне мэр подписал постановление об организации общественной зоны «Лето на площади» на площади 1905 года. Она проработает до 28 сентября, парковка будет запрещена. Малые архитектурные формы предполагается привозить с началом теплого сезона и убирать с похолоданием. За разработку концепции «Лета на площади» отвечает команда парка Маяковского.

Ирина Пичурина