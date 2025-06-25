Площадка «Лето на площади» в Екатеринбурге проработает с 1 июля по 28 сентября

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации общественной зоны «Лето на площади» на площади 1905 года, сообщили в городской администрации. Она проработает с 1 июля по 28 сентября, парковка будет запрещена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Малые архитектурные формы предполагается привозить с началом теплого сезона и убирать с похолоданием, при этом локацию обеспечат необходимыми мерами безопасности. Зимой, как и в прошлом году, на площади зальют каток.

Напомним, за разработку концепции фестиваля «Лето на площади» отвечает команда парка Маяковского. Использовать территорию планируется для различных мероприятий: спорта, выставок, концертов и ярмарок, так как все конструкции быстро монтируются.

Ранее Алексей Орлов признался, что его не устраивает, что центральная площадь города — площадь 1905 года — используют под автостоянку.

Ирина Пичурина