Скидкам предъявили конкуренцию

Общественники пытаются привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к практике акций на маркетплейсах. Снижая цену товаров на 30–50% за счет стоимости собственных услуг, платформы получают возможность увеличивать рыночную долю, снижая значимость других каналов продаж. Аналогичные претензии ранее возникали к зарубежным площадкам — Amazon, Alibaba, JD.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Член общественного совета ФАС Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с просьбой провести экспертный совет для обсуждения «нерыночного снижения цен на товары маркетплейсами», говорится в его письме, копия которого есть у “Ъ”.

Механизм скидок, следует из текста, нередко используется не для повышения доступности товаров, а для ограничения конкуренции и захвата рыночной доли через демпинг.

В ФАС подтвердили “Ъ” получение обращения, уточнив, что рассмотрят его в установленном порядке. Служба продолжает изучать практику скидок на предмет соответствия законодательству, добавили там.

Отказавшись весной по предписанию ФАС от практики автоматических акций (снижение цен на товары без согласия продавца), маркетплейсы увеличили частоту распродаж, где скидки предоставляются за счет снижения собственных комиссий площадок, поясняет Алексей Кожевников. Размер платы за услуги платформ, по его словам, сейчас варьируется в диапазоне от 20% до 50% от цены товара. Самостоятельное предоставление скидок за счет этих средств позволяет маркетплейсам удерживать стоимость товара ниже, чем в альтернативных каналах.

Такая практика, по словам господина Кожевникова, дает маркетплейсам «монопольно низкие цены». В моменте они позволяют захватывать рыночную долю, а в перспективе — обеспечат возможность определять рыночную цену товаров. «Аналогичную ситуацию мы уже видели на рынке такси»,— рассуждает эксперт. Распродажи проводятся как на маркетплейсах, так и в традиционной рознице, но последняя вынуждена оплачивать аренду, содержать персонал и уплачивать налоги в полном объеме, констатирует президент Союза торговых центров России Булат Шакиров. Отсутствие этих расходов у маркетплейсов ставит офлайн-розницу в невыгодное положение.

Взаимоотношение маркетплейсов и продавцов должен регулировать в том числе закон о платформенной экономике, принятый 22 июля Госдумой во втором и третьем чтениях. Сейчас его текст не содержит упоминаний о скидках за счет платформ. Но в «Яндекс Маркете» пояснили “Ъ”, что считают целесообразным включение пункта об ограничении инвестиций маркетплейсов в скидки. Важно, чтобы меры учитывали реалии рыночной экономики и позволяли площадкам сохранять конкуренцию, отмечают там. В Wildberries называют проведение акций общепринятым маркетинговым механизмом.

Дмитрий Григоренко, руководитель аппарата правительства России, 3 июля: Законопроект (о цифровых платформах.— “Ъ”) — это некий компромисс, который возможен, наверное, на сегодняшний день в принципе.

Ozon выступает за сохранение существующего подхода, указывая, что скидки помогают бизнесу селлеров расти быстрее. У продавцов есть возможность в любой момент отказаться от акций за счет компании, но ею пользуются всего 2% предпринимателей. Собеседник “Ъ” на рынке электронной торговли поясняет, что отключиться от скидок маркетплейсов пытаются многие продавцы. Но на деле этот процесс оказывается непростым: условия с платформами нужно согласовывать индивидуально. Маркетплейсы, по его мнению, уходят от скидок неохотно.

Партнер DS Law Мария Калинина считает возможность маркетплейсов предоставлять скидки за свой счет конкурентным преимуществом и угрозой для продавцов. Глава совета директоров сети «Леонардо» Борис Кац отмечает, что маркетплейсы первоначально вынуждают селлеров ставить рыночные цены на товар, управляя их местами в поисковой выдаче. Существенные скидки впоследствии начинаются от этих значений.

Основной риск скидок для бизнеса продавцов — снижение значимости других каналов продаж, поясняет президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Маркетплейсам начинают проигрывать в том числе собственные интернет-магазины селлеров. Согласно подсчетам «Яков и партнеры», если в 2019 году доля платформ составляла 23% от оборота рынка электронной торговли, то по итогам 2025 года может достигнуть 68%.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что скидки на отдельные товары на маркетплейсах могут достигать 30–50%. За рубежом, по его словам, такая практика уже привела к монополизации рынка.

«После захвата рынка компания отказывается от снижения цен»,— отмечает эксперт.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев говорит, что многие страны уже ограничивают практику предоставления скидок на маркетплейсах. Так, Amazon, по его словам, обвинялся в нарушении конкуренции в Евросоюзе. Alibaba и JD.com в Китае штрафовались за давление на продавцов через скидки, в Индии введены ограничения для Flipkart и Amazon, перечисляет он. Проблемы Wildberries и Ozon на российском рынке эксперт называет схожими.

Старший юрист «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов считает, что ФАС может вмешаться в ситуацию со скидками, если решит, что конкретный маркетплейс занимает доминирующее положение и злоупотребляет им. По результатам рассмотрения служба имеет право назначить в том числе оборотный штраф.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова