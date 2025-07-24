В Туве зарегистрировали рост числа ДТП почти в полтора раза

В Республике Тыва отмечен значительный рост аварийности на дорогах. По числу ДТП за первое полугодие он составил 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (с 207 до 298), по числу погибших — 47% (с 32 до 47).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цифры были названы на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при главе региона. «Большинство ДТП (93%) произошло по вине водителей транспортных средств… Среди наиболее частых причин ДТП называются превышение установленной скорости движения, несоблюдение правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, непредоставление преимущества пешеходам и выезд на полосу встречного движения»,— говорится в сообщении официального портала Тувы по итогам заседания. Отмечается также, что участники совещания предложили меры по изменению ситуации.

Как писал «Ъ», ранее Госавтоинспекция России опубликовала данные о состоянии аварийности в стране с января по май 2025 года. Всего за этот период произошло 44,4 тыс. ДТП (плюс 0,7% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 4,6 тыс. человек (минус 1,9%).

Валерий Лавский