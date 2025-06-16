С начала года на дорогах в авариях погибло более 4,6 тыс. человек

Госавтоинспекция России опубликовала данные о состоянии аварийности с января по май 2025 года. Всего за этот период произошло 44,4 тыс. ДТП (+0,7% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 4,6 тыс. человек (–1,9%) и ранено 55,7 тыс. человек (+0,5%). Мелкие аварии без погибших или пострадавших, в которых ущерб причинен только «железу», в официальную отчетность не попадают.

Число ДТП с участием мопедов и приравненных к ним транспортных средств (например, мощных электросамокатов) выросло на 25% год к году, погибших в этих происшествиях — на 29,3%. Аварийность с участием мотоциклов выросла на 16,2%, погибших в этих ДТП — на 20,2%. Число ДТП с участием троллейбусов выросло на 39,2%, количество происшествий с грузовиками и тракторами, наоборот, упало на 13,2% и 16,8% соответственно.

В отчетности представлены также данные по отдельным типам ДТП. За прошедшие пять месяцев зафиксирован 17-процентный прирост наездов на стоящие автомобили. На 14,2% увеличилось число наездов на велосипедистов, на 12% — количество опрокидываний транспортных средств. ДТП, связанных с наездами на животных и гужевой транспорт, стало на 12% и 25% меньше, чем годом ранее.

Регионы с наибольшим приростом аварийности — Ингушетия (+78,3%), Чукотка (+50%) и Тыва (46,8%). Субъекты федерации с максимальным приростом числа погибших на дорогах — Орловская (+100%), Ивановская области (+70,6%), Камчатский край (+60%). Лидеры по абсолютному количество ДТП — Москва (3 тыс. аварий с начала года), Краснодарский край (1,9 тыс.) и Нижегородская область (1,57 тыс.).

Иван Буранов