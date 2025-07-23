Суд признал незаконным строительство дачных отелей в Плесском заповеднике

Приволжский районный суд Ивановской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными двух договоров аренды земли в городе Плес. Под снос пойдут постройки, возведенные на территории Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Кадастровую стоимость участков оценили в 15 млн руб.

По данным надзорного ведомства, в 2013 году администрация Приволжского муниципального района сдала в аренду два земельных участка площадью 2 тыс. кв. м. Они находились в историческом поселении федерального значения. На участках разрешили построить дачные отели, однако это оказалось незаконным.

В апреле 2025 года прокуратура отсудила еще один участок в Плесе, отданный под незаконную застройку. В феврале признали незаконным строительство «Усадьбы дикого барина», принадлежащей гендиректору ООО «Плесские отели и избинги» Сергею Шевцову. Тогда под снос отдали пять домов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Избинг пошел под сносинг».

Никита Черненко