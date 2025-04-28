Прокуроры отсудили участок, незаконно выделенный под дачный отель в Плесе

Приволжский районный суд Ивановской области, удовлетворив иск региональной прокуратуры, признал недействительным договор аренды физическому лицу земельного участка площадью около 1 тыс. кв. метров в районе улицы Гора Левитана в городе Плес, на территории исторического поселения федерального значения. Кадастровая стоимость участка составляет около 7,5 млн руб.

Несмотря на то, что участок расположен в лесопарке, в границах зоны охраняемого ландшафта — Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, он был предоставлен для строительства дачного отеля, что противоречит требованиям закона. По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском о признании договора аренды недействительным, истребовании земельного участка из незаконного владения в пользу муниципального образования, который был полностью удовлетворен.

Ранее по прокурорскому иску в Плесе было признано незаконным строительство «Усадьбы дикого барина» принадлежащей гендиректору ООО «Плёсские отели и избинги» Сергею Шевцову. Генпрокуратура добилась сноса пяти домов, входящих в состав «усадеб».

Подробнее — в материале «Ъ» «Избинг пошел под сносинг».

Никита Черненко