В УК внесли наказание за оборот табака и никотина без маркировки

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за производство и продажу немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции.

Максимальным наказанием за это правонарушение будет лишение свободы на три года и штраф в размере 120 тыс. руб. или в размере зарплаты, а также иного дохода за период до шести месяцев.

Закон также устанавливает крупный (более 100 тыс. руб.). и особо крупный (1 млн руб.) объемы сбыта для данной продукции. Поправки вводятся в уже существующую статью о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). Она была дополнена формулировкой, позволяющей привлекать к ответственности за нарушения по более широкому спектру продукции, включая, например, жидкости для вейпов.

Подписанный документ также вводит наказание за изготовление поддельных акцизных марок для никотинсодержащей продукции — до 8 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб. или зарплата за период до 5 лет.