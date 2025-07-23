«Магнит» приступил к строительству второго распределительного центра в Ленобласти

В поселке Бугры Ленинградской области началось строительство распределительного центра торговой сети «Магнит». Его планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2026 года, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая площадь объекта составит чуть более 44 тыс. кв. метров. Строительство логистического комплекса позволит ритейлеру повысить эффективность товародвижения при поставках в магазины в Санкт-Петербургской агломерации, оценили в «Магните».

Центр возводят на внешней стороне КАД за развязкой КАД с проспектом Энгельса, напротив комплекса «RAUM Бугры». В начале июля землю под строительство оформили на ООО «Девелопмент-Е».

Новый комплекс будет вторым собственным распределительным центром «Магнита» в агломерации. Первый в 2014 году был запущен в Колпино.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ритейлер «Лента» запустил в Петербурге лабораторию для оценки качества товаров.

Татьяна Титаева