Ритейлер «Лента» запустил в Петербурге лабораторию для оценки качества товаров

Сеть магазинов «Лента» открыла первую лабораторию, где специалисты будут проверять качество непродовольственных товаров. Компания планирует ежемесячно тестировать порядка 700 вещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Лаборатория работает на территории распределительного центра в Санкт-Петербурге. Компания разместила на 58 кв. метрах измерительное оборудование для проверки плотности, вязкости, влажности и других физико-химических показателей продукции.

Специалисты изучают именно непродовольственные товары собственных торговых марок преимущественно отечественного производства. Доставленные из-за рубежа вещи и так проходят тщательную проверку перед ввозом в Россию.

Проверке будут подвергать все новинки, а также товары, на качество которых поступали жалобы от покупателей. В случае значительных нарушений образцы поступят в аккредитованную лабораторию для подтверждения брака. При необходимости в доработке, «Лента» будет вести переговоры с поставщиком. Особое внимание будут уделять средствам детской гигиены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля сети «Светофор» на рынке жестких дискаунтеров Петербурга может сократиться.

Татьяна Титаева