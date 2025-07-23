АвтоВАЗ объяснил наличие логотипа Renault на деталях Lada Iskra

На деталях новых автомобилей Lada Iskra есть логотип Renault, потому что разработка модели началась еще при французских акционерах. Об этом заявили в компании, комментируя обсуждение темы в СМИ.

После прекращения работы с Францией заново заказывать пресс-формы не стали ради экономии, сообщили «Известиям» представители АвтоВАЗа. «Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно,— пояснили в компании. — В номенклатуре деталей и компонентов более 90% — это российское производство и поставщики».

Автоконцерн Renault ушел из России после начала боевых действий на Украине в 2022 году. По условиям сделки по передаче российских активов, у компании осталось право обратного выкупа акций сроком на шесть лет. В феврале гендиректор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию.

20 июля стартовали продажи автомобилей Lada Iskra в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти.