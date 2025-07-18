АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Iskra

Продажи автомобилей Lada Iskra стартуют в России 20 июля 2025 года в день 59-летия АвтоВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Машины будут доступны для покупки в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге. Первые партии автомобилей уже принимаются в дилерских центрах указанных городов. В ближайшие недели новинка поступит в дилерские центры других регионов.

Автомобиль доступен в трех кузовах: седан, универсал и универсал SW Cross. Цена на седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и механической коробкой передач начинается от 1 249 000 рублей.

Lada Iskra занимает нишу между Lada Granta и Lada Vesta и оснащена тремя вариантами двигателей: 1,6 л (90 л.с.) с пятиступенчатой МКПП, 1,6 л (106 л.с.) с шестиступенчатой МКПП и 1,6 л (106 л.с.) с автоматической трансмиссией. Автомобиль оборудован современными системами комфорта и безопасности, включая подушки безопасности, систему курсовой устойчивости и телематический сервис Lada Connect.

Георгий Портнов