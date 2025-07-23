Уральский бренд 12storeez потерял 48 млн рублей после хакерской атаки

Бренд одежды 12storeez оценил свои убытки от хакерской атаки в июне в 48 млн руб. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным компании, убытки включают более 23 млн руб. из-за простоя офиса, свыше 20 млн руб. из-за несостоявшихся продаж в магазинах и 5 млн руб. за услуги экспертов по кибербезопасности и юристов.

12storeez — уральский бренд одежды, основанный в 2014 году сестрами Ириной и Мариной Голомаздиными. Компания открыла около 50 магазинов в России и Казахстане. В 2023 году бренд открыл первый магазин за пределами СНГ в Дубае (ОАЭ).

Компания подчеркнула, что данные клиентов не пострадали, так как персональные данные хранятся в отдельной системе, недоступной для злоумышленников. Большая часть (99%) корпоративных данных была восстановлена благодаря резервным копиям.

Атака произошла из-за отсутствия двухфакторной аутентификации в корпоративной системе 1С, что позволило злоумышленникам получить удаленный доступ к части инфраструктуры. По данным 12storeez, хакеры, предположительно, являются русскоязычными, так как использовали для взлома программы, доступные только на русском языке.

Хакеры требовали выкуп в размере 20 млн руб. в криптовалюте за ключи к расшифровке данных и неразглашение информации, но компания отказалась платить выкуп. «Любое соглашение с мошенниками не укладывается в наши ценности»,— сообщили в компании.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в первом квартале 2025 года эксперты зафиксировали 11,6 тыс. DDoS-атак на организации Уральского федерального округа (УрФО). В среднем на одну компанию в регионе пришлось 54 атаки, что является вторым показателем по интенсивности атак среди федеральных округов России.

Полина Щуцкая