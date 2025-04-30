Уральские компании подверглись почти 12 тыс. DDoS-атак в первом квартале

В первом квартале 2025 года эксперты группы компаний «Солар» (входит в «Ростелеком» и занимается иформационной безопасностью) зафиксировали 11,6 тыс. DDoS-атак на организации Уральского федерального округа (УрФО), сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Солара», в среднем на одну компанию в регионе пришлось 54 атаки, что является вторым показателем по интенсивности атак среди федеральных округов России. Лидером по числу атак на одну компанию традиционно оказалась Москва (124 DDoS-атак на одну организацию в среднем), на третьем месте — Сибирь (48 DDoS-атак). В целом по России в первом квартале было зафиксировано 135,4 тыс. DDoS-атак.

Эксперты отмечают, что средняя и максимальная мощность атак заметно снизилась по сравнению с прошлым годом, что говорит о росте защищенности российских организаций.

«В первом квартале хакеры перешли на метод "осторожных" атак. Сначала они пробуют "прощупывать" компанию с минимумом своих ресурсов и при неудачных попытках либо ищут следующую жертву, либо переходят на другой уровень»,— отметил руководитель направления Anti-DDoS ГК «Солар» Сергей Левин.

Наиболее атакуемыми отраслями стали госсектор (76 DDoS-атак на одну организацию в среднем) и финансы (47 DDoS-атак). Кроме того, атаки фиксировались в телекоме (всего 18,8 тыс. DDoS-атак на отрасль), ИТ (6,7 тыс. DDoS-атак) и финансовом секторе (18,7 тыс.).

Напомним, в сентябре Уральский федеральный округ (УрФО) оказался на втором месте по числу DDos-атак за первое полугодие 2024 года. Число атак, согласно выборке из 700 организаций, составило 50 тыс.

Полина Щуцкая