«Зарплата игроков — отдельная история»

Бюджет «Зенита» достиг 20 млрд руб., это более €220 млн. Об этом сообщают источники РБК, близкие к клубу. В прошлом сезоне бюджет самой богатой команды страны составлял 17 млрд руб. Как некоторые российские клубы сохраняют доходы на столь серьезном уровне на фоне санкций и запретов? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

То, что футбол в России не бизнес, а скорее социальный проект, знают все от мала до велика. Билетами и атрибутикой клубы из нашей страны зарабатывают немного. А в последние годы лидеры еще и доходы от участия в еврокубках потеряли. Но, несмотря на это, бюджеты продолжают повышаться. Тот же «Зенит», после того как уступил чемпионство «Краснодару», начал увеличивать финансирование. Формально никаких проблем у клуба быть не может. Схема отработана. Глава РФС Александр Дюков говорил об этом не раз: «Это компании, которые работают на рынке и оказывают услуги населению, продают им товары. И им нужен инструмент для продвижения своего бренда и продукции. Реклама с использованием футбола — это эффективный инструмент».

Все легально — реклама, продвижение и никаких сложностей с UEFA быть не может, так как чиновников все это вполне устраивает. Финансовый fair play в этой схеме соблюдается, уверен Александр Дюков: «Есть UEFA, которая действительно обращает серьезное внимание и заставляет клубы жить по средствам через такой инструмент как финансовый fair play. И если мы говорим о наших российских клубах, то и они, и "Зенит" этому финансовому fair play соответствуют.

Есть оценка релевантных доходов, каждый спонсорский контракт оценивается UEFA. Наши клубы регулярно проходят проверку финансовым fair play, который подтверждает, что они живут по средствам».

Но, несмотря на эту пасторальную финансовую картинку, все не так гладко. Например, тот же «Зенит» в 2023-м попал в рейтинг 100 самых убыточных клубов мира, причем под номером 33. Да и успешные сделки на трансферном рынке, где игрок покупается дешевле, чем продается, в клубе бывают нечасто. А уж зарплата игроков в самой богатой российской команде — отдельная история. Особенно если речь идет о бразильцах. Луис Энрике сейчас получает $4 млн, Жерсон Сантос да Силва —$3,5 млн, причем это без учета бонусов. С премиальными цифры легко удваиваются.

Все эти траты покрывают те самые контракты со спонсором, который вроде как что-то через клуб рекламирует. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер уверят всех, что «Зенит» справится и без помощи госкорпораций: «Финансовая составляющая для клуба по доходам такова, что клуб абсолютно спокойно может существовать и развиваться и без "Газпрома"».

Но пока спонсор на месте, хотя стоит признать, что «Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в прошлом сезоне и может похвастаться не только самым большим бюджетом в РПЛ, уверен специальный корреспондент “Ъ” Алексей Доспехов: «"Зенит" — это не только ресурсы, которые у него есть в распоряжении, но и системность. На самом деле редкий случай, когда в течение нескольких сезонов клуб доверяет одному и тому же тренеру, не делает каких-то резких кадровых движений, если мы говорим о составе команды, планомерно его корректирует.

Проводится системная работа плюс большие финансовые и кадровые возможности. Этот микс и обеспечивает очень прочное положение».

Но даже системность и самый большой бюджет не принесли «Зениту» в прошлом сезоне ни одного титула. После этого клуб аккуратно сдвинул на год мероприятия, связанные с празднованием 100-летия. И в нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга уже не намерена уступить соперникам первое место в чемпионате. Впрочем, с бюджетом европейского клуба, готового выступать в Лиге чемпионов, еще один провал будет выглядеть, мягко говоря, удивительно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов