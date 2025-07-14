Как футболисты миллиард делили

Завершившийся в воскресенье клубный чемпионат мира позволил его участникам значительно укрепить свое финансовое положение. Общий призовой фонд соревнований составил $1 млрд. Это значительно меньше, чем €2,5 млрд ($2,92 млрд), которые разыгрывают участники Лиги чемпионов, но главный еврокубок длится несколько месяцев, и путь к финалу в нем длиннее и чаще всего сложнее, учитывая более конкурентный состав участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Из означенного $1 млрд собственно на поощрение за спортивные результаты пошло $475 млн. Еще $525 млн Международная федерация футбола (FIFA) распределит между участниками в зависимости от их рейтинга, статуса, прежних достижений. И тут наблюдается серьезный разброс. Но не для всех, а только для 12 участников из Европы. Причитающиеся им выплаты за участие варьируются от $12,81 млн до $38,19 млн (официально о том, кто и сколько получит, пока не сообщалось). Для команд из других континентальных конфедераций такой вилки нет. Клубы из Южной Америки получат по $15,21 млн за сам факт участия, командам из CONCACAF (Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна), Азии и Африки полагается по $9,55 млн, единственный представитель Океании получит $3,58 млн.

Что касается собственно призовых, то каждая победа на групповой стадии стоила $2 млн (ничья — $1 млн). Выход в 1/8 финала увеличивал выплаты (в плюс к групповым) на $7,5 млн, в четвертьфинал — на $13,5 млн, в полуфинал — на $21 млн, в финал — на $30 млн, а победитель получит $40 млн.

В результате, согласно подсчетам портала Swissramble, опиравшегося в том числе на континентальные клубные рейтинги, победитель турнира «Челси» получит внушительные $114,6 млн (из них около $27 млн просто за факт попадания на турнир). На втором месте финалист первенства ПСЖ — $106,9 млн (около $31 млн). Замыкает тройку «Реал» — $82,5 млн (около $35 млн). Отметим, что в топ-10 рейтинга только три неевропейские команды — бразильские «Флуминенсе» и «Палмейрас», а также саудовский «Аль-Хиляль». Бразильцев поездка в США сделала богаче на $60,8 млн и $39,8 млн соответственно, а «Аль-Хиляль», который и замыкает десятку, на $34 млн.

Ну а меньше всех заработал новозеландский «Окленд Сити». Полулюбительский клуб был явно лишним на этом турнире, с ходу отметившись поражением 0:10 от «Баварии», но все же умудрился свести один матч групповой стадии вничью и увезет домой почти $4,6 млн. Огромные для «Окленда» деньги. Если отталкиваться от данных FIFA и Deloitte о доходах клубов за 2024 год, то получится, что «Окленд» заработал в США 678% относительно всех поступлений в кассу в прошлом году. Ряд специалистов даже высказывают опасения, что теперь в клубном футболе в Океании установится вечная гегемония «Окленда», поскольку с ним никто не сможет тягаться в богатстве. У других участников доля призовых, конечно, скромнее. У «Челси» — 16% от всех доходов в прошлом сезоне, у ПСЖ — 11%, у «Боруссии» — 9%, а у «Реала», как наиболее доходного клуба мира (в прошлом сезоне мадридцы заработали около $1,2 млрд), только 6,8%.

Тем не менее недооценивать значимость поступлений от чемпионата мира для клубов нельзя. Так, согласно подсчетам BBC, «Боруссия», уже потратившая на покупку игроков около $78 млн (почти половина ушла на приобретение Джоуба Беллингема), «отбила» свои трансферные расходы нынешним летом на 66%. У «Интера» этот показатель составил 56%, у «Челси» — 39%, у «Манчестер Сити» — 35%.