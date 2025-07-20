Джокер «Зенита» начинает действовать

ФК «Зенит» стартовал с победы в чемпионате России по футболу, обыграв на «Газпром Арене» «Ростов» 2:1. Первая половина встречи петербуржцам не удалась, они даже уступали в счете, но после замен, сделанных тренерским штабом в перерыве матча, характер игры изменился, и точные удары Матео Кассьерры и Андрея Мостового принесли команде три очка. Успешно проявил себя новичок сине-бело-голубых Жерсон, поучаствовавший в обеих голевых комбинациях. Недаром во время презентации на стадионе его представили как «джокера».

В летнее межсезонье клуб из Петербурга сделал два приобретения, подписав контракты с аргентинским защитником Романом Вегой и бразильским полузащитником Жерсоном. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, правда, в преддверии игры первого тура сказал, что это не все, что он рассчитывал получить от руководства. Какие позиции хочет укрепить Семак, — загадка, но начинать пришлось с теми, кто есть. Жерсон в стартовый состав не попал, а вот Вега вышел на левом фланге обороны, где пробовался в межсезонье. Дуглас Сантос, игравший на этой позиции раньше, занял место в центре поля, что также отрабатывалось во время летней подготовки.

В «Ростове», по сравнению с прошлым сезоном, произошло не так много изменений. Но оба игрока, покинувшие команду, — ключевые: форвард Николай Комличенко ушел в «Локомотив», а защитник Максим Осипенко — в московское «Динамо». Туда же чуть раньше перебрался ведущий полузащитник дончан Даниил Глебов, вероятно уже зная, что бело-голубых летом возглавит Валерий Карпин — бывший тренер «Ростова».

К слову, Осипенко, как сообщают инсайдеры, хотел купить «Зенит», но он в итоге выбрал «Динамо» — скорее всего, потому, что там оказался Карпин. Так что, видимо, Сергей Семак, если кого и ждет еще, то центрального защитника.

Впрочем, как показала игра с «Ростовом», проблемы у сине-бело-голубых есть и на других позициях. В частности, вратарской. Ошибка Евгения Латышонка, допущенная в середине первого тайма, привела к тому, что «Ростов» открыл счет. Голкипер «Зенита», выбивая мяч из штрафной, попал в игрока гостей, от того мяч отскочил к Ивану Комарову, который, обработав его на линии штрафной, послал в дальний угол. Так на петербургскую команду и зрителей, пришедших в жаркий воскресный день на «Газпром Арену», пролился самый настоящий холодный душ. Хотя то, что Латышонок неуверенно выглядит на последнем рубеже, было заметно еще в товарищеских матчах, проведенных накануне сезона. Он «терял» ворота, штрафную, пропускал легкие голы: все это следствие возвращения в строй после травмы. Не так просто оно дается голкиперу петербуржцев именно психологически.

В перерыве матча Сергей Семак, охваченный беспокойством, произвел две замены: вместо центрального защитника Страхини Эраковича вышел Ваня Дркушич, вместо Романа Веги — новичок Жерсон. Бразилец занял место в центре полузащиты, поменяв там Сантоса, который вернулся на свой привычный левый фланг. Никаких видимых дивидендов эта мера «Зениту» не принесла. Игроки на поле были хорошие, но понимали друг друга плохо. И «Ростов» грамотно выполнял установку своих тренеров, «покусывая» зенитовцев прессингом и отвечая, как только подворачивалась возможность, контратаками. При этом гости как могли сбивали темп матча, подолгу разыгрывая мяч при «стандартах» и полеживая на газоне после столкновений.

И все же на 67-й минуте хозяевам удалось вскрыть консервную банку, которой выглядела оборона «Ростова», где на первых ролях были Дмитрий Чистяков и Данила Прохин — бывшие игроки «Зенита». Компанию им составлял Илья Вахания, еще один воспитанник петербургского футбола. Голевую комбинацию начал как раз Жерсон, давший длинный пас на Луиса Энрике — тот прострелил в штрафную ростовчан, и там Матео Кассьерра после нескольких попыток поразил цель.

Кто знает, что было бы, если бы Кассьерра не успел забить свой гол: его уже хотели поменять на Александра Соболева. Но не успели. Соболев вышел на поле сразу после того, как колумбиец сравнял счет. Плюс к этому Густаво Мантуана поменял Андрей Мостовой. Интересно, что позицию правого защитника, где действовал Мантуан, занял Педро — пришедший в «Зенит» как крайний форвард.

Хозяева усилили давление, и на 75-й минуте ошибку допустил уже голкипер «Ростова» Рустам Ятимов, сбивший в штрафной Луиса Энрике. В этой атаке снова не обошлось без Жерсона, который отдал пас на Дугласа Сантоса. Его подача в штрафную была решающей: после борьбы Соболева и активных действий Луиса Энрике был заработан 11-метровый. Так что все замены Семака сыграли.

Могла стать результативной заменой еще одна: Лусиано, вышедший на поле вместо Максима Глушенкова, забил красивый гол за пять минут до финального свистка. Но его отменили из-за «вне игры» у Луиса Энрике. «Зенит» выиграл 2:1 — ожидаемо, но не без труда. И это ему еще повезло: в концовке гости провели несколько опаснейших атак, которые только чудом не завершились взятием ворот хозяев.

Кирилл Легков