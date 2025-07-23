Карточка розыска рэпера-иноагента Face исчезла из базы МВД

Из базы данных МВД удалили карточку о розыске рэпера Ивана Дремина (объявлен в России иноагентом), известного как Face. 18 июля ведомство объявило его в федеральный розыск. О причинах исчезновения карточки не сообщалось.

Рэпера разыскивали по уголовной статье. Преследование инициировало отделение МВД из Башкортостана, где родился фигурант. Подробности дела не сообщались.

Господин Дремин (признан иноагентом) уехал из России после начала спецоперации в 2022 году. В апреле того же года Минюст внес его в реестр иноагентов. После этого певец получил пять административных штрафов за несоблюдение закона об иностранных агентах.

Никита Черненко