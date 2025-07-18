Рэпер-иноагент Face объявлен в федеральный розыск

В базе данных розыска МВД появилась карточка рэпера Ивана Дремина (признан в России иноагентом), выступающего под псевдонимом Face. Его разыскивают по уголовной статье. Подробности дела не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Face (Иван Дремин; признан иноагентом)

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Рэпер Face (Иван Дремин; признан иноагентом)

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Рэпер уехал из России в 2022 году после начала спецоперации. Он заявил, что не собирается возвращаться в страну, удалил свои песни с российских платформ и осудил действия властей. В апреле того же года Минюст внес господина Дремина в реестр иностранных агентов.

В 2023 году Кировский районный суд Уфы оштрафовал фигуранта на 30 тыс. руб. за непредставление отчетов о своей деятельности. Он также получал штраф на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки под своими постами в соцсетях.

Никита Черненко