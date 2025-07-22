Украинская контрразведка взялась за борцов с коррупцией

Страны Запада настороженно восприняли прошедшие 21 июля масштабные обыски и задержания сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Послы стран G7 в Киеве выпустили совместное заявление, в котором выразили серьезные опасения и желание обсудить происходящее в стране с украинскими властями, а глава дипмиссии Евросоюза даже пригрозила Киеву потерей поддержки со стороны Запада. Тем не менее во вторник, 22 июля, наступление на антикоррупционные органы продолжилось: Рада во втором чтении приняла законопроект, лишающий их независимости. Борьба с коррупцией оставалась одним из ключевых условий поддержки Украины со стороны Запада, и отказ от этих обязательств может осложнить ее отношения с союзниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в России

Фото: The Security Service of Ukraine Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в России

Фото: The Security Service of Ukraine

В понедельник, 21 июля, Генпрокуратура, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований провели около 70 обысков в помещениях НАБУ. По итогам были возбуждены уголовные дела в отношении 15 сотрудников бюро, в основном по фактам старых дорожно-транспортных происшествий, а двум из них инкриминировали связи с Россией. Среди задержанных — высокопоставленный сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов, отец которого имеет российское гражданство. Еще одному сотруднику центрального аппарата вменяют в вину госизмену — его подозревают в работе на ФСБ.

В НАБУ с подобной трактовкой не согласились: по требованию СБУ в 2023 году бюро провело внутреннее расследование в отношении этого сотрудника и не нашло в его деятельности признаков госизмены.

В НАБУ заявили о превышении полномочий со стороны украинской спецслужбы.

В бюро подчеркнули, что подозрения в госизмене в отношении одного сотрудника не могут быть основанием для остановки работы всей структуры, и сообщили, что обыски проходили без соответствующих судебных постановлений. В НАБУ также выразили обеспокоенность тем, что проверка сотрудников на доступ к гостайне могла использоваться для получения информации о текущих и запланированных оперативных мероприятиях и следственных действиях бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В САП заявили, что СБУ провела аналогичную проверку сотрудников прокуратуры, в результате чего получила доступ ко всем оперативно-разыскным мероприятиям и расследованиям САП и НАБУ. В СБУ такую трактовку отвергли, назвав ее манипуляцией. Вслед за этим Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины начала проверку технической инфраструктуры НАБУ.

Примечательно, что обыски прошли в то время, когда глава НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко находились с рабочим визитом в Лондоне. На фоне новостей им пришлось прервать поездку и вернуться в страну.

Операция СБУ вызвала реакцию со стороны послов стран G7 в Киеве, которые выпустили совместное заявление.

«G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезную обеспокоенность и намерены обсудить эти события с руководством правительства»,— указали они. Комментируя это заявление, посол ЕС на Украине Катерина Матернова отметила, что «сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку».

Борьба с коррупцией стала одним из ключевых условий поддержки Украины Западом. Успехи в этой сфере увязывались с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз. НАБУ и САП были учреждены в 2015 году как одно из условий получения траншей от Международного валютного фонда и установления безвизового режима с ЕС. В 2019 году был создан Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ). Согласно установленной схеме, детективы НАБУ расследуют дела, которые затем передаются в САП, а далее — в ВАСУ.

В последнее время украинские правозащитники и антикоррупционные активисты отмечают усиление давления на эти институты со стороны СБУ.

Они указывают на признаки политизации процесса и предполагают, что причиной стали расследования в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Считается, что эти дела вели сотрудники, позднее задержанные СБУ. «Спецоперация имеет все признаки попытки демонтажа антикоррупционной инфраструктуры. Мы наблюдаем срыв десятилетних антикоррупционных усилий на Украине. Это разворот на 180 градусов от европейской интеграции»,— заявила украинским СМИ исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Сам центр также оказался под давлением: 11 июля его руководителю Виталию Шабунину предъявили обвинения в уклонении от военной службы и мошенничестве. Он назвал их политической местью за антикоррупционную деятельность.

Во вторник Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому НАБУ и САП утрачивают независимость и переходят под контроль Генеральной прокуратуры. В случае окончательного принятия закона Генпрокуратура получит доступ ко всем делам НАБУ, сможет передавать их другим органам и давать бюро обязательные для исполнения указания. САП также будет обязана передавать дела по требованию. Подобные изменения в системе, созданной по настоянию западных партнеров, могут осложнить взаимодействие Киева с союзниками. Пока те ограничиваются заявлениями об обеспокоенности, но в случае утверждения закона критика может усилиться.

Вероника Вишнякова