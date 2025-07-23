Власти оценили расходы на ремонт дома в центре Воронежа после попадания БПЛА
Ремонтные работы в пятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, пострадавшем 15 июля в результате падения БПЛА, оценены в «несколько миллионов рублей». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона (ФКР) Олег Тепляков. Точные цифры ущерба власти расрыть не могут «из-за требований оперативной обстановки».
Сейчас рабочие завершают восстановление фасада
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Восстановление дома финансируется не из средств ФКР, в который поступают платежи жителей, а за счет резервного фонда бюджета Воронежской области. Фонд капремонта намерен завершить работы за две–три недели. В доме выявлены повреждения фасада, крыши и инженерных систем. Несущие конструкции крыши в порядке, но требуется частичный ремонт кровли, водостока и вентиляционной шахты. В одной из квартир восстановят теплоснабжение.
В Воронеже продолжается устранение последствий этой и последующей атак БПЛА. Были ранены 30 человек. Мирный житель, находившийся в коме, скончался. Всего, по последним данным мэра Сергея Петрина, пострадало более 200 квартир и более 60 автомобилей. Подрядные организации и управляющие компании приступили к монтажу пластиковых окон и к 21 июля смонтировали 54 конструкции. Как уточнил глава Воронежа, «в ближайшее время» управление ЖКХ заключит отдельные контракты на восстановление квартир.