Власти оценили расходы на ремонт дома в центре Воронежа после попадания БПЛА

Ремонтные работы в пятиэтажном доме в Центральном районе Воронежа, пострадавшем 15 июля в результате падения БПЛА, оценены в «несколько миллионов рублей». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона (ФКР) Олег Тепляков. Точные цифры ущерба власти расрыть не могут «из-за требований оперативной обстановки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас рабочие завершают восстановление фасада

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сейчас рабочие завершают восстановление фасада

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Восстановление дома финансируется не из средств ФКР, в который поступают платежи жителей, а за счет резервного фонда бюджета Воронежской области. Фонд капремонта намерен завершить работы за две–три недели. В доме выявлены повреждения фасада, крыши и инженерных систем. Несущие конструкции крыши в порядке, но требуется частичный ремонт кровли, водостока и вентиляционной шахты. В одной из квартир восстановят теплоснабжение.

В Воронеже продолжается устранение последствий этой и последующей атак БПЛА. Были ранены 30 человек. Мирный житель, находившийся в коме, скончался. Всего, по последним данным мэра Сергея Петрина, пострадало более 200 квартир и более 60 автомобилей. Подрядные организации и управляющие компании приступили к монтажу пластиковых окон и к 21 июля смонтировали 54 конструкции. Как уточнил глава Воронежа, «в ближайшее время» управление ЖКХ заключит отдельные контракты на восстановление квартир.

Фотогалерея Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 24 Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Анна Швечикова