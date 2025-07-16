Скончался пострадавший при вчерашней атаке БПЛА на Воронежскую область

В больнице скончался воронежец, находившийся в коме из-за вчерашней атаки БПЛА на регион. У него было тяжелое ранение головы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что родственники погибшего могут рассчитывать на всю необходимую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, еще двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают у них положительную динамику.

Массированная атака БПЛА на Воронежскую область произошла ночью 15 июля — над регионом сбили 12 беспилотников. В результате пострадали 27 человек, считая погибшего мирного жителя. Среди них четверо детей. Госпитализация потребовалась 14 раненым.

В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, по последним данным мэра Сергея Петрина, пострадали более 100 квартир, семь домов, 14 автомобилей и хозпостройка. Также сообщалось, что разрушения получили детский сад, ряд торговых объектов и бизнес-центр. Представители последнего рассказали, что повреждено порядка 90 панорамных окон.

Фотогалерея Как выглядел Воронеж после самой тяжелой атаки БПЛА за спецоперацию Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 24 Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Алина Морозова