Скончался пострадавший при вчерашней атаке БПЛА на Воронежскую область
В больнице скончался воронежец, находившийся в коме из-за вчерашней атаки БПЛА на регион. У него было тяжелое ранение головы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что родственники погибшего могут рассчитывать на всю необходимую помощь.
Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам главы региона, еще двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают у них положительную динамику.
Массированная атака БПЛА на Воронежскую область произошла ночью 15 июля — над регионом сбили 12 беспилотников. В результате пострадали 27 человек, считая погибшего мирного жителя. Среди них четверо детей. Госпитализация потребовалась 14 раненым.
В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, по последним данным мэра Сергея Петрина, пострадали более 100 квартир, семь домов, 14 автомобилей и хозпостройка. Также сообщалось, что разрушения получили детский сад, ряд торговых объектов и бизнес-центр. Представители последнего рассказали, что повреждено порядка 90 панорамных окон.