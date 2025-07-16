Атакованный БПЛА дом в Воронеже собираются восстановить до середины августа

В Воронеже начались ремонтные работы в пятиэтажном доме, пострадавшем вчера в результате атаки БПЛА. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона (ФКР) намерен завершить работы за две–три недели. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В доме, на который пришелся удар, выявили повреждения фасада, крыши и инженерных систем. Несущие конструкции крыши в порядке, но потребуется частичный ремонт кровли, водостока и вентиляционной шахты. В одной из квартир восстановят теплоснабжение. Подрядчик уже приступил к работам: установлены строительные леса и завозятся материалы.

Директор фонда капремонта Воронежской области Олег Тепляков сказал «Ъ-Черноземье», что бюджет восстановления пострадавшего после удара БПЛА дома на улице Плехановской будет понятен «через два-три дня»: «Параллельно с началом работы мы проводим деффектовку объекта, составляем сметы. Начали оценку ущерба с остекления и фасада, который специалисты уже успели закрыть». Господин Тепляков уточнил, что работы финансируются не из средств ФКР, в который поступают платежи жителей, а за счет «резервного фонда».

В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, по последним данным мэра Сергея Петрина, повреждены более 100 квартир, семь домов, 14 автомобилей и хозпостройка. Также пострадал бизнес-центр в центре города и ряд торговых объектов. Введен режим ЧС для устранения последствий атаки.

Всего, по последним данным губернатора Александра Гусева, были ранены 27 человек. Мирный житель, находившийся в коме, скончался. Двое пострадавших, которые были в тяжелом состоянии, пришли в сознание.

Фотогалерея Как выглядел центр Воронежа после атаки БПЛА Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 24 Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Анна Швечикова, Сергей Калашников