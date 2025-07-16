Атакованный БПЛА дом в Воронеже собираются восстановить до середины августа
В Воронеже начались ремонтные работы в пятиэтажном доме, пострадавшем вчера в результате атаки БПЛА. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона (ФКР) намерен завершить работы за две–три недели. Об этом сообщили в облправительстве.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В доме, на который пришелся удар, выявили повреждения фасада, крыши и инженерных систем. Несущие конструкции крыши в порядке, но потребуется частичный ремонт кровли, водостока и вентиляционной шахты. В одной из квартир восстановят теплоснабжение. Подрядчик уже приступил к работам: установлены строительные леса и завозятся материалы.
Директор фонда капремонта Воронежской области Олег Тепляков сказал «Ъ-Черноземье», что бюджет восстановления пострадавшего после удара БПЛА дома на улице Плехановской будет понятен «через два-три дня»: «Параллельно с началом работы мы проводим деффектовку объекта, составляем сметы. Начали оценку ущерба с остекления и фасада, который специалисты уже успели закрыть». Господин Тепляков уточнил, что работы финансируются не из средств ФКР, в который поступают платежи жителей, а за счет «резервного фонда».
В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, по последним данным мэра Сергея Петрина, повреждены более 100 квартир, семь домов, 14 автомобилей и хозпостройка. Также пострадал бизнес-центр в центре города и ряд торговых объектов. Введен режим ЧС для устранения последствий атаки.
Всего, по последним данным губернатора Александра Гусева, были ранены 27 человек. Мирный житель, находившийся в коме, скончался. Двое пострадавших, которые были в тяжелом состоянии, пришли в сознание.