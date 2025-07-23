Европейский шахматный союз выступил против участия россиянок в командном ЧМ

Европейский шахматный союз (ECU) осудил решение Международной федерации шахмат (FIDE) о допуске российских спортсменок к командному чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«ECU сохраняет свою твёрдую позицию: санкции в отношении российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость введения этих мер», — сообщается в релизе.

Командный чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года в испанском Линаресе. Российские шахматистки выступят под флагом FIDE.

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных турниров под эгидой FIDE в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. В марте того же года организация разрешила им принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. В январе 2025 года совет FIDE допустил к официальным соревнованиям детско-юношеские и паралимпийские команды из России и Белоруссии. Шахматистам разрешили выступать в нейтральном статусе.

В 2023 году Федерация шахмат России перешла из ECU в Азиатскую шахматную федерацию.

Таисия Орлова