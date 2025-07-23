Экспорт российского вина в первом полугодии вырос на 19%

По итогам первого полугодия Россия продала за рубеж 1,8 тыс. т вина на сумму около $2,6 млн. Относительно аналогичного периода в 2024 году экспорт увеличился в денежном выражении на 19%. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

В натуральном выражении объем поставок вырос на 16%. Центр связывает положительную тенденцию с поставками игристых вин. Лидерами среди покупателей российского вина стали Китай, Казахстан и Турция.

Как ранее писал «Ъ», в самой России импорт винной продукции сократился. По итогам первого квартала поставки вина из-за границы упали на $119,6 млн — вдвое меньше, чем было ввезено в страну за январь-март 2024 года. Импорт грузинского вина за первое полугодие сократился на 42,1%, до $57,6 млн. Во всем мире в прошлом году был зафиксирован рекордно низкий уровень продаж вина с 1961 года.