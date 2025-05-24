Россия вдвое сократила импорт вина

На российский рынок в январе--марте было ввезено из-за рубежа вина на $119,6 млн, пишет «РИА Новости». Это вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года.

Импорт сократился от всех стран-поставщиков, пишет агентство. Из пятерки лидеров по поставкам выпала Испания. Теперь в этом списке Италия (продажи составили $32,4 млн, в 2,8 раза меньше, чем в прошлом году), Грузия ($27,6 млн, импорт упал в 2,4 раза), Латвия ($25,4 млн, продажи упали на 10%), Польша ($9,8 млн, ввоз уменьшился в 1,8 раза), а также Португалия ($6,2 млн, поставки вина сократились на треть).

Также среди лидеров по поставкам вина: Чили ($5,2 млн), Литва ($3,8 млн), Германия ($3,3 млн), Испания ($2,2 млн — в прошлом году было $10,9 млн) и Франция ($0,7 млн).

В России развивается собственное виноделие. В 2025 году объем произведенного в России вина в 2025 году достигнет 59 млн декалитров. Это на 15% больше прошлогоднего показателя, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

О мировом рынке алкогольной продукции — в материале «Ъ» «Легкое алкогольное отрезвление».