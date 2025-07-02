Поставки грузинского вина в Россию сократились на 43%

В январе—июне 2025 года Грузия экспортировала в Россию 20,9 тыс. тонн вина, год к году показатель сократился на 43,7%, следует из данных Национального агентства статистики при правительстве страны Geostat. В денежном выражении объем поставок упал на 42,1%, до $57,6 млн. В общей структуре грузинского экспорта вина в натуральном выражении доля России на этом фоне сократилась на 19 процентных пунктов, до 62%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Совокупный объем экспортных поставок грузинского вина в первом полугодии, согласно Geostat, сократился на 33%, до 32,67 тыс. тонн. В денежном выражении они составили $97,2 млн. Сокращение объема практически полностью обеспечено падением поставок в Россию, уточняют в ведомстве. Динамика может быть связана с резким увеличением в стране акцизов на вино.

Вторым по объему импортером грузинского виза выступает Польша. В первом полугодии объем поставок в стране составил 3,07 млн тонн, их совокупная стоимость — $7,4 млн. На третьем месте находится Украина. На территорию страны Грузия в первом полугодии поставила 1,7 тыс. тонн вина стоимостью $4,7 млн.

Георгий Двали, Тбилиси