Глава Забайкалья обвинил в лесных пожарах «работавших на Украину» поджигателей

Глава Забайкальского края Александр Осипов заявил, что причинами лесных пожаров в регионе стали погодные аномалии и умышленные поджоги, совершенные жителями, «работавшими на украинцев».

«В прошлом году у нас была мощнейшая засуха. По данным Росгидромета, до 1949 года включительно таких условий никогда не было. Первая половина этого года оказалась еще хуже. Абсолютный ноль по осадкам, шесть температурных рекордов, более 25 дней — ветер 20 м/с в апреле, и 28 таких дней было в мае. Конечно, это создало крайне опасную пожарную ситуацию»,— заявил господин Осипов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Премьер был в Забайкалье с визитом 22 июля.

Также господин Осипов добавил, что были выявлены и «умышленные поджоги», а задержанные граждане «работали на украинцев». Сейчас с ними разбираются правоохранительные органы.

Лесные пожары в Забайкалье в сезон 2025 года были зарегистрированы первыми в России, в конце марта. С этого времени и вплоть до июня регион лидировал по площади лесных пожаров, на пике территория возгорания в Забайкалье составляла 99% от всех российских лесных пожаров. С конца марта по конец июня в регионе зарегистрировано порядка 700 пожаров, в которых сгорело около 2,8 млн га леса, что сопоставимо с территорией таких стран, как Албания или Молдавия.

Почему Минприроды разрешило использовать беспилотники для подсчета площадей лесных пожаров — в материале «БПЛА большой, ему видней».

Влад Никифоров, Иркутск