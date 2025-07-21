БПЛА большой, ему видней

Минприроды изменило свои методические указания по измерению площади лесных пожаров. Теперь подсчет пройденной огнем площади можно будет вести с помощью беспилотных воздушных средств, самой популярной разновидностью которых являются квадрокоптеры. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что нововведение скажется не только на оперативности и точности подсчетов, но и на финансировании ликвидации последствий пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минприроды опубликовало на pravo.gov.ru новые методические указания по измерению площади ландшафтных пожаров для подразделений Рослесхоза (напомним, что силы МЧС привлекаются к тушению природных возгораний только в случае введения режима ЧС и угрозы населенным пунктам и объектам экономики). В частности, пожарным теперь разрешено использовать для подсчетов выгоревших площадей беспилотные воздушные средства (БВС). При этом в документе не уточняется, как именно и при каких условиях БВС должны применяться при подсчетах. Не говорится там и о допустимых разновидностях БВС.

Еще ведомство скорректировало раздел об использовании космических средств: в документе прописали механизм работы с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Именно на их основании обычно принимаются решения о введении режима ЧС или переброске сил.

В обновленном документе ведомство разрешило использовать данные ДЗЗ при оценке возгораний площадью более 200 га.

Проект методических указаний с ноября 2024 года находился в публичном обсуждении на regulation.gov.ru. В пояснительной записке Минприроды указывало, что данные, собранные с помощью авиации, имеют высокую погрешность — до 30%. Она возрастает еще сильнее, если площадь пожара уменьшается. Решить эту проблему можно с помощью квадрокоптеров и данных ДЗЗ, считают в ведомстве.

Правила тушения лесных пожаров и их зонирования регулирует ст. 53.4 Лесного кодекса. В соответствии с ней Минприроды составляет методические указания по замерам площадей возгораний наземными, авиационными и космическими средствами. В прошлой версии указаний среди авиационных средств упоминались только пилотируемое воздушное судно и так называемый аэровизуальный метод (нанесение границ пожара на карту и дальнейшее измерение с помощью палетки). Последний применяется при пожарах площадью до 200 га или в тех случаях, когда возгорание имеет сложный контур, повторить который невозможно при полете на самолете.

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин надеется, что использование беспилотников даст более точные данные. «Занижение данных раньше часто приводило к недооценке проблемы, а поэтому к недофинансированию мер по борьбе с пожарами. Ну и последующие мероприятия, в том числе санитарные рубки, с такой системой измерения площадей должны стать прозрачнее»,— сказал “Ъ” господин Куксин.

Однако директор системы добровольной сертификации «Лесной эталон» Николай Шматков не столь оптимистичен. «Хоть так измеряй площадь лесных пожаров, хоть эдак — все равно каждый год в нашей стране сгорает лесов в разы больше, чем срубается для производства продукции из древесины,— заявил он “Ъ”.— Актуализация документов — это правильно, но сосредоточиться нужно на другом — на предотвращении лесных пожаров».

Он привел данные Рослесхоза: по состоянию на 16 июля 2025 года лесные пожары затронули 6 млн га, тогда как ежегодная площадь вырубок составляет не более 1 млн га.

В 2025 году ландшафтные пожары сильнее всего затронули Забайкальский край. С начала апреля в регионе действовал режим ЧС, его сняли только через три месяца. В начале июля Минприроды отчитывалось, что за время действия режима ЧС потушили 694 пожара на площади 2,7 млн га.

Полина Мотызлевская