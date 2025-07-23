Экологи раскрыли подробности иска об ущербе природе в Воронеже на 24 млрд рублей

В Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили подробности о крупнейших в Воронежской области исках об ущербе природе, которые были поданы ведомством против местного производителя строительных смесей ООО «Формматериалы».

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Как рассказали «Ъ-Черноземье» в Росприроднадзоре, проверка «Формматериалов» была инициирована региональным управлением ФСБ

Проверочные мероприятия проводились в течение 2023 года, были выявлены нарушения земельного и природоохранного законодательства, связанные со снятием почв и загрязнением природы мусором. В частности, выявлены факты незаконного снятия «Формматериалами» плодородного слоя почвы на землях лесного фонда без правоустанавливающих документов. Площадь повреждения почвы превысила 41 га, территорию 57 футбольных полей. Ущерб по этим эпизодам оценен в 21,04 млрд руб., следует из ответа природохоранного ведомства. Экологи также проверяли работу карьера «Формматериалов» на участке на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. Там было установлено «противоправное размещение отходов строительства и производства». Площадь загрязненных земель составила 3,75 га, ущерб — 2,6 млрд руб. Суммарный ущерб, нанесенный предприятием, по оценке Росприроднадзора, составил 23,6 млрд руб.

«Суммы рассчитаны по действующим методикам на основе выявленного масштаба негативного воздействия на окружающую среду»,— сказали «Ъ-Черноземье» в ведомстве

В Росприроднадзоре добавили, что осенью 2024 года в адрес компании были направлены претензии с предложением добровольно возместить ущерб, однако ответа не последовало. После отказа от добровольного урегулирования ведомство в мае 2025-го подало в Арбитражный суд Воронежской области два иска против «Формматериалов» о взыскании в сумме 23,6 млрд руб. Арбитраж принял иски к производству, первое заседание по обоим назначено на 22 сентября. В «Формматериалах» в течение двух месяцев не смогли ответить на запрос «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Формматериалы» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 1991 года. По собственным данным, занимается добычей песка с 1989 года. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Уставный капитал — 16,9 тыс. руб. Владельцем 42,86% долей компании является Ольга Ивантьева, еще по 14,29% у гендиректора Сергея Горбунова, Александра Беляева, Юрия Кириллова и Игоря Труфанова. Выручка за 2024 год составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 158,1 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,8 млрд руб. и 94,3 млн руб.

До подачи Росприроднадзором исков против «Формматериалов» крупнейший заявленный ущерб природе в Воронежской области составлял 5,89 млрд руб. В эту сумму ведомство в 2022-м оценило ущерб, нанесенный воронежскому водохранилищу ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС). Иск Росприроднадзора против ЛОС на 5,89 млрд руб. был подан в апреле 2023 года, в июне 2024-го Арбитражный суд Воронежской области встал на сторону экологов и удовлетворил иск в полном объеме. ЛОС решение не оспаривали. Арбитраж выдал исполнительный лист на взыскание всей суммы задолженности с ЛОС.

Анна Швечикова