Росприроднадзор пытается взыскать 23,6 млрд с воронежских «Формматериалов»

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало два иска в арбитражный суд Воронежской области к местному производителю строительных материалов ООО «Формматериалы». Общая сумма требований по двум искам — 23,6 млрд руб., следует из материалов дела.

Сумма требований в первом заявлении превышает 21 млрд руб. Исковые требования второго заявления составляют почти 2,6 млрд руб. Иски пока не приняты к производству, причина спора неизвестна. Представители обеих сторон пока воздержались от комментариев по делу.

По данным Rusprofile, ООО «Формматериалы» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 1991 года. По собственным данным, занимается добычей песка с 1989 года. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Уставный капитал — 16,9 тыс. руб. Владельцем 42,86% долей компании является Ольга Ивантьева, еще по 14,29% у гендиректора Сергея Горбунова, Александра Беляева, Юрия Кириллова и Игоря Труфанова. Выручка за 2024 год составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 158,1 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,8 млрд руб. и 94,3 млн руб.

В конце апреля 19-й арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области (МИЗО) на решение арбитражного суда региона по второму спору между ведомством и ООО «Формматериалы» о земельном участке в облцентре.

Ульяна Ларионова