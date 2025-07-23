Промтрансбанк признан банкротом по иску ЦБ

Арбитражный суд Башкирии признал Промтрансбанк (ПТБ) банкротом и прекратил полномочия временной администрации. Решение было принято по иску Центробанка (ЦБ). Обязанности конкурсного управляющего банком возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), передает ТАСС. По решению суда в отношении ООО «Промтрансбанк» открыто конкурсное производство сроком на год.

В апреле ЦБ отозвал лицензию Промтрансбанка. Причинами регулятор назвал нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Кредитное учреждение было единственным региональным в Башкирии. В мае АСВ сообщал, что вкладчики ПТБ получили 80% страхового возмещения на сумму более 4,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Острая банковская недостаточность».