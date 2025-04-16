Острая банковская недостаточность

Промтрансбанк (ПТБ) вчера потерял лицензию на проведение банковских операций. Временное управление возложено на Агентство по страхованию вкладов. Причинами отзыва лицензии в Центробанке назвали нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Отмечается, что ЦБ неоднократно применял к кредитной организации меры, в том числе ограничивал привлечение средств вкладчиков. Кредитное учреждение было единственным региональным в Башкирии. Эксперты прогнозируют ликвидацию банка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Промтрансбанк» оставил в «наследство» АСВ 5,6 млрд рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Промтрансбанк» оставил в «наследство» АСВ 5,6 млрд рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Центробанк вчера лишил ПТБ лицензии на проведение банковских операций. В финансовом учреждении назначена временная администрация — госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Промтрансбанк зарегистрирован в Уфе в декабре 1993 года. Уставный капитал — 356 млн руб. Основные владельцы — московское ООО «Промфинтранс» (61,65%) и Ильдар Мухаметдинов (35,37%).

Решение об отзыве лицензии было принято регулятором из-за неоднократных нарушений. ПТБ не соблюдал законы, регулирующие банковскую деятельность, не выполнял требования нормативных актов Банка России, из-за чего в течение последних 12 месяцев к ПТБ неоднократно применялись соответствующие меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, «кредитная организация являлась хронически убыточной». А мероприятия по восстановлению финансового положения банка были недостаточными для нормализации ситуации. Дальнейшая финансовая поддержка банка со стороны собственника невозможна, констатирует ЦБ.

Помимо этого, ПТБ «обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот», указано в сообщении.

Временная администрация проведет обследование кредитной организации на предмет несостоятельности и преднамеренного банкротства, а также установит размер требований ее кредиторов по денежным обязательствам.

«Агентство планирует начать выплаты не позднее 29 апреля 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля 2025 года»,— сообщили в госкорпорации.

По предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тыс. физических и юридических лиц (из них у 5,7 тыс. лиц на счету менее 1 тыс. руб.), отметили в АСВ. Всего должно быть выплачено 5,64 млрд руб.

«Вкладчики, на чьих счетах и вкладах оказались средства, превышающие установленные лимиты, вправе предъявить требования кредитора. Подать заявление о выплате возмещения или требование кредитора можно в течение всего периода ликвидации банка, который, как правило, длится не менее года»,— уточнили в агентстве.

До отзыва лицензии ПТБ оставался единственным региональным банком в Башкирии. Несколькими днями ранее он активно привлекал вкладчиков, обещая до 23% годовых.

Исполнительный директор Ассоциации кредитных и финансовых

организаций Башкирии Дмитрий Рудзит отмечает, что процесс ликвидации ПТБ уже запущен, и смысла пытаться оспорить решение регулятора нет.

«В сложной экономической ситуации, когда резко выросли ставки по вкладам, и банк вынужден был тратить очень много средств на выплаты клиентам, банк не справился. Безусловно, обидно, что теперь у республики нет своего банка, хотя и понятно, что "свой банк" — это не экономическая, а моральная категория. Они пытались справиться. У них были очень хорошие специалисты, многих из которых мы знаем лично, технологии для кредитования малого и среднего бизнеса, они прекрасно знали регион и клиентов, с которыми работали. Теперь эти клиенты вынуждены уйти в другие банки, для которых они будут новичками, которых нужно будет изучить и проверить»,— прокомментировал господин Рудзит.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что отзыв лицензии у ПТБ отразится на республиканском финансовом секторе.

«В частности, это может негативно сказаться на финансовом суверенитете региона, поскольку теперь банковские услуги будут предоставляться исключительно филиалами федеральных банков или отделениями кредитных организаций из других регионов, в то время как региональные банки традиционно лучше понимают местную экономику, ее особенности и потребности и могут предложить более адаптированные финансовые продукты. Отсутствие такого игрока может привести к некоторой унификации банковских услуг в регионе»,— отмечает эксперт.

Госпожа Барабаш полагает, что учитывая назначение АСВ в качестве временной администрации ПТБ, наиболее вероятен сценарий признания банка банкротом: «В теории, возможны варианты восстановления деятельности банка после отзыва лицензии, но на практике они крайне маловероятны».

Наталья Балыкова