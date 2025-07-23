Глава Минэнерго США допустил введение вторичных санкций на российскую нефть

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что введение санкций против российской нефти «является вполне реальной возможностью». Он считает, что это помогло бы урегулированию военного конфликта на Украине.

«Это огромное давление на Россию. Это самое большое давление, которое вы можете на нее оказать»,— сказал министр в интервью телеканалу Fox News.

США являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, и, по словам господина Райта, это означает, что Штаты могут сделать то, чего не раньше могли. Возможные сроки введения санкций он не назвал.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен Россией». Он сказал, что если Россия за 50 дней не договорится с Украиной, то в начале сентября он может ввести пошлины до 100% на импорт стран, которые покупают российскую нефть. Он дал понять, что власти США введут вторичные пошлины в 100% и против торговых партнеров РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».