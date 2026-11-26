Полиция проверит сообщение Мизулиной о домогательствах к студенткам в Ярославле
УМВД России по Ярославской области проводит проверку после сообщений главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о возможных домогательствах к студенткам Ярославского медицинского колледжа. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном управлении МВД.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в ответе ведомства.
Поводом для проверки стала публикация в Telegram-канале госпожи Мизулиной. По ее словам, более 20 студенток направили коллективное заявление руководству колледжа. Они написали, что один из педагогов систематически пытался прикасаться к студенткам-первокурсницам.
По словам Екатерины Мизулиной, руководство учебного заведения создало комиссию для внутреннего разбирательства, сама же она заявила о намерении направить обращение в Следственный комитет. В учебном заведении сообщили, что ведут внутреннюю проверку по поступившим обращениям.
«Администрация образовательного учреждения находится в тесном и непрерывном взаимодействии с правоохранительными органами»,— рассказали в Ярославском медицинском колледже.